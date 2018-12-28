Данные о беглецах из КНДР достались хакерам

Хакеры получили доступ к файлу с персональными данными почти тысячи перебежчиков из КНДР. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство «Ёнхап».

Файл, в котором содержались имена, даты рождения и адреса 997 беглецов из Северной Кореи, находился на компьютере в центре переселения в Сеуле. Устройство оказалось заражено вирусом, и данные достались авторам вредоносного кода. Утечку информации подтвердили представители Министерства объединения Республики Корея. Они также подчеркнули, что это первый подобный инцидент, связанный с северокорейскими перебежчиками.

Материалы по теме Последний рубеж Что творилось на самой закрытой границе в мире

Обследование компьютеров в других центрах переселения показало, что это единичный случай — остальным данным ничто не угрожает. Министерство анонсировало программу защиты данных в центрах переселения — компьютеры с важной информацией планируется отключить от глобальной сети.

Всех тех, чьи данные были украдены, об этом уведомили. Полиции пока не удалось выяснить, кто стоял за хакерской атакой.

Ранее сообщалось, что с января по ноябрь 2018 года из Северной Кореи в Южную сбежали 1042 человека.

В ведении южнокорейского Министерства объединения Республики Корея находятся дела беженцев из КНДР: организация их обучения, выплата пособий и частичная оплата жилья. Всего перебежчиков из КНДР в Южной Корее насчитывается около 30 тысяч. Их делами занимается 25 центров переселения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!