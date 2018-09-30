Число беженцев из Северной Кореи снизилось в четыре раза при Ким Чен Ыне

Число беженцев из Северной Кореи в Южную значительно уменьшилось при правлении нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя правящей в Южной Корее Демократической партии.

По данным Министерства объединения Республики Корея, за первые восемь месяцев 2018 года из КНДР сбежало 703 человека, тогда как в в 2011 году границу с Южной Кореей пересекли 2706 перебежчиков. В декабре 2011 года к власти в Северной Корее пришел Ким Чен Ын, и в первый год его правления число беженцев из КНДР сократилось до полутора тысяч человек. В последующие годы оно продолжило снижаться.

Эксперты считают, что число северокорейских перебежчиков снизилось из-за усиления контроля на границе Северной и Южной Кореи, а также из-за резкого роста цен на услуги так называемых «проводников», которые помогают с организацией побега.

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Министерство объединения Республики Корея занимается деятельностью, направленной на воссоединение двух государств. В том числе, в его ведении находятся дела беженцев из КНДР: организация их обучения, выплата пособий и частичная оплата жилья. В 2010 году Южная Корея приняла 20 тысяч северокорейских перебежчиков, среди которых были высокопоставленные чиновники.

С начала 2018 года отношения между Северной и Южной Кореей значительно потеплели. 27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин провели третий межкорейский саммит в «Доме мира» в пограничном пункте Пханмунджом, находящемся в демилитаризованной зоне на границе двух государств. Главы государств подписали совместную декларацию и договорились двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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