Беглых северокорейцев подсчитали

За 2018 год из Северной Кореи в Южную сбежало 1042 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство объединения Республики Корея.

Данные включают тех, кто совершил побег на Юг с января по ноябрь. В 2018-м беглецов оказалось на три человека меньше, чем годом ранее. В ведомстве отметили, что с приходом к власти Ким Чен Ына в 2011-м ежегодно из КНДР сбегают от одной до полутора тысяч человек. Пик побегов пришелся на 2009-й: тогда показатель почти достиг трех тысяч человек. В то же время с 2014-го он не превышал полутора тысяч.

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В сентябре сообщалось, что число перебежчиков значительно уменьшилось при правлении нынешнего северокорейского лидера. За первые восемь месяцев 2018 года из КНДР сбежало 703 человека, тогда как в в 2011 году границу с Южной Кореей пересекли 2706 перебежчиков. Эксперты считают, что число северокорейских беженцев снизилось из-за усиления контроля на границе Северной и Южной Кореи, а также из-за резкого роста цен на услуги так называемых проводников, которые помогают с организацией побега.

Министерство объединения Республики Корея занимается воссоединением двух государств. В том числе, в его ведении находятся дела беженцев из КНДР: организация их обучения, выплата пособий и частичная оплата жилья.

С начала 2018 года отношения между Северной и Южной Кореей значительно потеплели. За год лидер КНДР Ким Чен Ын и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин провели три межкорейских саммита: первый прошел в апреле на южнокорейской части демилитаризованной зоны, второй — в мае в пограничном пункте Пханмунджом, третий — в сентябре в Пхеньяне. Первые два состоялись в 2000 и 2007 годах.

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