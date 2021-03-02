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Рекордное число американцев невзлюбило Россию

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Здание посольства России в Вашингтоне.
Здание посольства России в Вашингтоне.
Фото: Михаил Тургиев / РИА

Рекордно высокое число американцев — 77 процентов — заявили о негативном отношении к России в ходе опроса фирмы Gallup. Об этом говорится на сайте Gallup News, где она публикует новости о своей работе.

О том, что невзлюбили Россию и относятся к ней «очень негативно», заявили 36 процентов американцев, еще 41 процент рассказал о «в целом негативном» отношении. Благоприятное отношение сохранилось у 22 процентов опрошенных жителей США.

Это самый низкий результат с 1989 года, когда проводился первый такой опрос Gallup. В прошлом году показатель неблагоприятного отношения к России в США составлял 72 процента.

Наилучшее мнение, судя по прошедшему опросу, у американцев о Канаде — о ней позитивно высказались 92 процента людей, негативно всего 6 процентов. Также лидерами с небольшим отрывом от Канады стали Великобритания, Франция, Япония и Германия.

Хуже всего в США относятся к КНДР — всего 11 процентов положительного отношения. Негативно расположены также к Ирану, Ираку и Афганистану.

В исследовании поучаствовал 1021 респондент, возможная статистическая погрешность оценивается в 4 процента.

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