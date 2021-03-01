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Трамп предрек США зависимость от российской нефти

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: CARLOS BARRIA / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп предрек Штатам при новом американском лидере Джо Байдене зависимость от России и Ближнего Востока в вопросах поставок нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп отметил, что США уже лишились статуса сверхдержавы в энергетике и вскоре будут зависеть от импортной нефти. Он добавил, что при демократах цена бензина в стране поднялась уже на треть.

Экс-глава Белого дома также охарактеризовал политику Байдена словами «Америка на последнем месте». По словам Трампа, у демократа выдался самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории.

Помимо этого, бывший президент заявил о своем нежелании создавать новую партию. Он отметил, что у него есть Республиканская партия. Также экс-глава Белого дома выразил уверенность, что республиканцы на следующих выборах продемонстрируют небывалое единство.

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