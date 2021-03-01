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Трамп заявил о нежелании создавать новую партию

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Фото: Cheriss May / REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о своем нежелании создавать новую партию. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть Республиканская партия», — сказал он в ходе выступления на конференции политических консерваторов (CPAC). Также экс-глава Белого дома выразил уверенность, что республиканцы на будущих выборах продемонстрируют небывалое единство, а демократы «решительно проиграют».

Трамп также не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах президента. Он заявил, что выиграл выборы 2020 года, и добавил, что «кто знает? Я даже могу решить побить их в третий раз», — предположил он.

Ранее американский сенатор-республиканец Митт Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на пост президента в 2024 году. По его словам, если Трамп примет такое решение, Республиканская партия поддержит его кандидатуру. Ромни указал, что сам не будет голосовать за Трампа, как не голосовал и в прошлый раз.

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