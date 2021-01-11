Соратники Трампа высказались о его участии на выборах в 2024 году

Окружение действующего президента США Дональда Трампа считает, что он не будет принимать участие на выборах лидера страны в 2024 году. Об этом пишет газета Politico.

Как пишет издание, такое мнение высказали «более полдюжины республиканцев» из числа соратников действующего президента. По мнению источников газеты, действующий президент может шутить на эту тему, заявляя о планах пойти на выборы, но в действительности делать этого не станет.

По информации издания, на соответствующее решение Трампа повлияло то, что в случае выдвижения он будет вынужден обнародовать ряд финансовых документов, которые сделают его «уязвимым» с точки зрения продолжающихся расследований и исков в отношении него. При этом некоторые республиканцы отметили, что если действующий лидер страны все же передумает, то они будут отговаривать его от этого.

В декабре прошлого года сообщалось, что Трамп повременит с решением об участии в следующих выборах, которые пройдут в 2024 году. Так, американский лидер не будет объявлять о своем участии до инаугурации демократа Джо Байдена, которая состоится 20 января. Таким образом он хочет показать сторонникам, что не отказался от попыток оспорить результаты прошедших в ноябре президентских выборов.

15 декабря стало известно, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. Трамп неоднократно отказывался признать свое поражение на выборах президента США. Он полагает, что Байден проиграл выборы «с большим отрывом во всех шести колеблющихся штатах», а результаты были подтасованы.