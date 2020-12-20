Трамп повременит с решением об участии в выборах 2024 года

Действующий президент США Дональд Трамп повременит с решением об участии в следующих выборах, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Так, американский лидер не будет объявлять о своем участии до инаугурации демократа Джо Байдена, которая состоится 20 января 2021 года. Таким образом он хочет показать сторонникам, что не отказался от попыток оспорить результаты прошедших в ноябре президентских выборов.

По словам одного из собеседников портала, глава государства определенно планирует сохранить для себя возможность вновь баллотироваться в президенты. Однако он не уверен, что хотел бы в ближайшее время пройти соответствующий процесс, предусмотренный Федеральной избирательной комиссией США.

Ранее в Белом доме заподозрили, что Трамп готовится отменить результаты выборов и захватить власть в стране. В администрации главы государства отметили, что он проводит слишком много времени со своим бывшим помощником по национальной безопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэллом. Чиновники выразили опасение, что Трамп может отменить результаты выборов и захватить власть.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков и провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.