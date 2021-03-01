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Трамп охарактеризовал политику Байдена словами «Америка на последнем месте»

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: OCTAVIO JONES / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп охарактеризовал политику нового американского лидера Джо Байдена словами «Америка на последнем месте». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, у Байдена выдался самый катастрофический первый месяц из всех президентов в современной истории. Бывший глава государства отметил, что демократ уже продемонстрировал, что он против рабочих мест, семьи, границ, энергетики, женщин и науки.

Экс-президент также раскритиковал политику Байдена на мировой арене. Он подчеркнул, что США не могут заниматься решением проблем всего мира, и выступил против многостороннего подхода. Помимо этого, бывший глава государства добавил, что из-за действий Байдена на границе Штатов назревает новый иммиграционный кризис.

Ранее Трамп заявил о своем нежелании создавать новую партию. Он отметил, что у него есть Республиканская партия. Также экс-глава Белого дома выразил уверенность, что республиканцы на следующих выборах продемонстрируют небывалое единство.

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