Северная Корея обвинила ООН в политике двойных стандартов

Глава департамента МИД Северной Кореи по делам международных организаций Чо Чхоль Су заявил, что позиция ООН по ракетным пускам КНДР является проявлением политики двойных стандартов, нарушает суверенитет государства и ее право на самооборону. Об этом сообщает РИА Новости.

Чо Чхоль Су добавил, что резолюции ООН являются «прямым результатом враждебной политики США». «Многие страны в целях укрепления военных сил проводят пуски из всевозможных пусковых установок, но только наши справедливые меры самообороны ставятся под вопрос», — отметил он.

По словам политика, пока СБ ООН будет использовать двойные стандарты, ситуация на Корейском полуострове продолжит обостряться.

Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет 25 марта утром по местному времени. Снаряды упали за пределами японской эксклюзивной экономической зоны. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга назвал случившееся нарушением резолюции СБ ООН и угрозой миру и безопасности региона.