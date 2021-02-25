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На секретном ядерном объекте в Израиле затеяли непонятную стройку

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Фото: AP

Израиль затеял масштабную стройку на секретном ядерном объекте. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анализ спутниковых снимков местности.

На снимках виден котлован «размером с футбольное поле» и глубиной в несколько этажей. Он расположен всего в нескольких метрах от реактора ядерного центра в пустыне Негев, неподалеку от города Димона. В израильском правительстве отказались прокомментировать находки агентства.

Назначение котлована непонятно. Associated Press отмечает, что стройка может стать крупнейшей на данном объекте за последние десятилетия. По информации агентства, в центре уже расположены подземные лаборатории, где вырабатывается плутоний для израильской ядерной программы.

Израиль считают одной из девяти ядерных держав, однако сама страна официально не опровергает и не подтверждает наличие у себя ядерного оружия. О проведении Израилем испытаний ядерного оружия достоверно неизвестно. По информации Стокгольмского института исследования проблем мира, у Израиля может быть порядка 80 ядерных боеголовок.

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