США высказались о снятии санкций против Ирана

США готовы к отмене части односторонних санкций в отношении Ирана, но призывает Тегеран отказаться от максималистских требований такого рода к Вашингтону. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что нам будет необходимо обеспечить смягчение санкций. Применительно к тем санкциям, которые идут вразрез с СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий — прим. «Ленты.ру»). Максималистские требования ни к чему нас не приведут», — отметил он.

По словам Прайса, цель переговоров по ядерной сделке, которые стартовали в Вене, заключается в том, чтобы «обсудить, как могут выглядеть шаги с целью выполнения [положений СВПД] обеими сторонами».

О том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана, которые были введены во время срока предыдущего американского лидера Дональда Трампа, сообщалось еще в конце февраля.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками. Позже Иран уличили в грубых нарушениях договоренностей. В начале мая 2018-го США объявили об одностороннем выходе из сделки и возобновлении антииранских санкций. Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД в январе 2020 года.