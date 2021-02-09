Раскрыта позиция Байдена по ядерной сделке с Ираном

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки раскрыла позицию президента США Джо Байдена по ядерном сделке с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом его позиция осталась в точности такой, какой она и была: если Иран в полной мере выполняет свои обязательства в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий, — прим. «Ленты.ру»), США будут делать то же самое, а потом будут использовать это как платформу для создания более широкого и прочного соглашения», — сказала Псаки.

В январе 2020 года Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД. В начале мая 2018-го бывший президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Договор СВПД по Ирану был заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией.