Стало известно о пострадавшем после аварии на ядерном объекте в Иране

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди пострадал после аварии на ядерном объекте в Натанзе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское государственное агентство телевещания.

По данным местных СМИ, спикер организации получил переломы во время командировки на объект по обогащению урана. Отмечается, что пострадавший находится в стабильном состоянии.

Ранее израильское радио KAN сообщило, что Израиль в лице разведывательной службы «Моссад» устроил кибератаку на ядерный объект Ирана.

11 апреля передавалось, что в Натанзе на ядерном объекте по обогащению урана произошла авария. В Организации по атомной энергии заявили, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи назвал произошедшее следствием теракта.