Раскрыты последствия устроенного Израилем взрыва на ядерном объекте в Иране

Авария на ядерном объекте в иранском Натанзе произошла в результате спланированного взрыва, который устроил Израиль. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведке.

По их словам, мощный взрыв на ядерном объекте привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг.

Официальные лица на условиях анонимности заявили американскому изданию, что инцидент нанес серьезный удар по возможности Ирана обогащать уран. Так, работа объекта в штатном режиме может восстановиться только через девять месяцев.

Ранее на израильском радио KAN со ссылкой на анонимные источники в разведке рассказали, что кибератаку на ядерный объект Ирана устроила спецслужба «Моссад».

11 апреля передавалось, что в Натанзе на ядерном объекте по обогащению урана произошла авария. В Организации по атомной энергии заявили, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи назвал произошедшее следствием теракта.