Мир
 
Последние новости
Опубликована инструкция для Юрия Гагарина в космосе
Россиянка поехала в Турцию и раскрыла обстановку с ограничениями в стране
Тренер избил подростка из-за обвинений в плохом судействе
Банкам указали на зависимость от «иглы льготных кредитов»
Дочь Мадонны вновь раскритиковали за небритые подмышки на фото в мини-платье
Родственники похоронили мужчину и через день обнаружили его живым
От Минэнерго и Минфина потребовали доказательств эффективности демпфера
Отшельница Агафья Лыкова отказалась переезжать в Москву
Космонавт раскрыл версию гибели Гагарина
Новости партнеров

Раскрыты последствия устроенного Израилем взрыва на ядерном объекте в Иране

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Авария на ядерном объекте в иранском Натанзе произошла в результате спланированного взрыва, который устроил Израиль. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведке.

По их словам, мощный взрыв на ядерном объекте привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг.

Официальные лица на условиях анонимности заявили американскому изданию, что инцидент нанес серьезный удар по возможности Ирана обогащать уран. Так, работа объекта в штатном режиме может восстановиться только через девять месяцев.

Ранее на израильском радио KAN со ссылкой на анонимные источники в разведке рассказали, что кибератаку на ядерный объект Ирана устроила спецслужба «Моссад».

11 апреля передавалось, что в Натанзе на ядерном объекте по обогащению урана произошла авария. В Организации по атомной энергии заявили, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи назвал произошедшее следствием теракта.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Blackout Hits Iran Nuclear Site in What Appears to Be Israeli Sabotage
В США подтвердили причастность Израиля к атаке на ядерный объект Ирана
Представитель Организации атомной энергии Ирана пострадал в Натанзе