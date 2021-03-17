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Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска из воздушного пространства оккупированных Голанских высот. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командования сирийской армии.

«Ровно 22.35 сегодня вечером враждебный Израиль совершил акт агрессии со стороны оккупированных Голанских высот по окрестностям Дамаска. Системы ПВО отразили враждебные ракеты и сбили большую их часть. Нанесен материальный ущерб», — уточняется в заявлении.

Армия Израиля отказалась прокомментировать сообщения.

В прошлый раз сирийская армия отразила ракетную атаку около Дамаска 1 марта.

О предыдущей атаке сообщалось 15 февраля. Тогда средства ПВО Сирии также отразили удар Израиля и сбили большинство ракет в небе над Дамаском.

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