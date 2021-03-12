Иран заявил о нападении террористов на корабль в Средиземном море

Иранское грузовое судно подверглось террористическому нападению в Средиземном море. Об этом заявил представитель «Судоходных линий Исламской Республики Иран» (IRISL), передает агентство Tasnim.

Сообщается, что на судне сдетонировало взрывное устройство. После взрыва на корабле начался пожар, но экипажу удалось его быстро потушить. Никто не пострадал, но была повреждена обшивка корабля.

Судно следовало из Ирана в Европу. Ожидается, что судно продолжит следование в пункт назначения после необходимых ремонтных работ. Представитель IRISL охарактеризовал инцидент как нападение террористов и пиратство. Он добавил, что иранские власти обратятся в международные организации, чтобы установить виновных.

Ранее стало известно, что на протяжении последних двух лет Израиль подорвал дюжину кораблей, перевозивших иранскую нефть в Сирию. Нападения были продиктованы опасениями Израиля, что вырученные Ираном средства пойдут на спонсирование экстремистов в регионе. Уточнялось, что сам Тегеран сообщил лишь о части подобных атак, но нередко обвинял в них Израиль.