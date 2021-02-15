Сирийские ПВО сбили ракеты Израиля над Дамаском

Средства ПВО Сирии отразили удар Израиля и сбили большинство ракет в небе над Дамаском. Об этом сообщает Сирийское государственное агентство новостей (SANA).

ПВО перехватили ракеты Израиля в понедельник, 15 февраля.

«Сегодня в 01.18 израильский противник нанес ракетный удар с оккупированных сирийских Голанских высот и Галилеи по ряду целей на окраинах Дамаска, а системы ПВО отразили агрессию и сбили большинство вражеских ракет», — приводит агентство слова военного источника.

По информации агентства, в пригороде были слышны сильные взрывы.

10 февраля российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии, которая произошла 9 февраля.

Ранее аналитики американской исследовательской организации RAND, связанной с правительством страны, признали проблему с числом мирных жертв авиаударов ВВС США в Сирии и Ираке.

Перед этим сообщалось, что США, предположительно, строят в Сирии новую взлетную полосу. Создание взлетно-посадочной полосы длиной в 1,4 километра идет на военной базе у нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. По словам журналиста Фарханга Намдара, с помощью такого строительства американцы укрепляют свое присутствие в стране.