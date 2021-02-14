В США признали проблему с мирными жертвами авиаударов в Сирии и Ираке

Аналитики американской исследовательской организации RAND, связанной с правительством страны, признали проблему с числом мирных жертв авиаударов ВВС США в Сирии и Ираке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет корпорации.

В документе «Воздушная война против Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) делается вывод о том, что армии США следует сократить потери среди гражданского населения и сопутствующий ущерб при выполнении своих операций. Эксперты посоветовали ВВС США готовить больше наземных разведчиков-корректировщиков, обеспечивающих целеуказание, а также закупить достаточное количество высокоточных боеприпасов.

Американские специалисты в своем докладе не приводят собственных оценок потерь среди мирных жителей, однако ссылаются на данные британской мониторинговой группы Airwars, согласно которым только за март 2017 года в иракском Мосуле было убито 1400 гражданских. Отмечается, что, по официальной информации международной коалиции, с 2014 года по лето 2019 года в результате авиаударов в Сирии и Ираке погибли 1319 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что США, предположительно, строят в Сирии новую взлетную полосу. Создание взлетно-посадочной полосы длиной в 1,4 километра идет на военной базе у нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. По словам журналиста Фарханга Намдара, с помощью такого строительства американцы укрепляют свое присутствие в стране.