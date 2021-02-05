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Главаря «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» впервые взяли живым

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Фото: Faisal AlNasser / Reuters

Главаря отделения «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая группировка) на Аравийском полуострове Халида Батарфи взяли живым в результате операции в городе Эль-Гайда в провинции Эль-Махра в октябре прошлого года. Об этом сообщается в докладе ООН о противодействии терроризму.

Сообщается, что к аресту Батарфи привела военная операция — подробностей о ней не сообщается. Заместитель главаря Саад Атеф аль-Авлаки в ходе той же операции был ликвидирован. Это первый случай, когда крупный лидер «Аль-Каиды» — «эмир» одного из ее отделений — попадает в плен.

Батарфи возглавил отделение группировки в начале 2020 года после того, как его предшественник погиб в результате американского авиаудара. Он подчеркивал, что «смерть лидера в бою — показатель его достоинства и знак чести». США предлагали за информацию о нем вознаграждение в 10 миллионов долларов. Как отмечают наблюдатели, его пленение должно стать большим ударом по самолюбию террористов.

В ноябре 2020-го «Аль-Каида» признала ликвидацию главаря в Северной Африке Абдельмалека Друкдаля и назначила нового лидера в регионе. Им стал алжирец Муджахид Язид Мубарак, известный как Абу Убайда Юсуф аль-Анаби. Его включили в санкционный список ООН в отношении «Аль-Каиды».

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