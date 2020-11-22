«Аль-Каида» назначила нового главаря в Северной Африке

Террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в России) признала ликвидацию главаря в Северной Африке Абдельмалека Друкдаля и назначила нового лидера в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на портал SITE Intelligence Group, занимающийся мониторингом информационной активности экстремистов.

По данным агентства, новым главарем стал алжирец Муджахид Язид Мубарак, известный как Абу Убайда Юсуф аль-Анаби. Его включили в санкционный список ООН в отношении «Аль-Каиды».

О ликвидации Друкдаля в Мали стало известно в начале июня. Его и людей из его ближнего окружения уничтожили французские военные в результате спецоперации при поддержке союзников.

Друкдаль командовал всеми группами террористов в Северной Африке и районе Сахеля и был эмиром «Аль-Каиды» в странах исламского Магриба. Он присоединился к боевикам в 1996 году. В 2006-м группировка алжирских террористов GSPC, действующая под его началом, присоединилась к «Аль-Каиде». В начале следующего года они сменили название, а Друкдаль стал эмиром регионального «отделения».