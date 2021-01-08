В популярной у российских туристов стране задержали главаря «Аль-Каиды»

В Тунисе, популярной среди российских туристов стране, арестовали главаря террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России). Об этом заявили в министерстве внутренних дел страны, передает ТАСС.

Задержанный длительное время находился в розыске. Он участвовал в боевых действиях в одной из горячих точек в регионе, а также поддерживал тесные контакты с членами террористической группировки «Катибат Укба ибн Нафи», тунисского филиала «Аль-Каиды», базирующейся в горном районе рядом с алжирской границей.

Известно, что террорист координировал свои действия с лидерами группировки, находящимися за рубежом, и членами «Катибат Укба ибн Нафи» в Тунисе для планирования террористических операций. Также мужчина из-за границы снабжал тунисский филиал «Аль-Каиды» финансовыми средствами, оружием и боеприпасами.

В результате спецоперации правоохранители Туниса изъяли автомат Калашникова с боеприпасами. Кроме того, они арестовали членов отдельной ячейки, оказывавшие материально-техническую поддержку террористу.

В ноябре 2020-го «Аль-Каида» признала ликвидацию главаря в Северной Африке Абдельмалека Друкдаля и назначила нового лидера в регионе. Им стал алжирец Муджахид Язид Мубарак, известный как Абу Убайда Юсуф аль-Анаби. Его включили в санкционный список ООН в отношении «Аль-Каиды».

17 ноября Тунис открыл границы для российских туристов. Прибывающие на курорт самостоятельные путешественники должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, а также пройти обязательный 14-дневный карантин за свой счет с пребыванием в обсерваторе. Тех, кто приобрел пакетный тур в популярную пляжную страну, данные ограничения не коснутся.