Ликвидирован один из главарей «Аль-Каиды»

Силы безопасности Афганистана ликвидировали одного из главарей террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности страны.

По его данным, речь идет об Абу Мухсина аль-Масри, фигурирующем в списке самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований (ФБР) США. Вашингтон считает, что он оказывал материальную поддержку иностранной террористической организации. Его обвиняли в заговоре с целью убийства американских граждан.

Боевика нейтрализовали в ходе спецоперации в провинции Газни на востоке Афганистана.

В июне был ликвидирован лидер «Аль-Каиды» в Северной Африке Абдельмалек Друкдаль. В феврале военные США убили главаря террористической группировки в Йемене Касима ар-Райми.