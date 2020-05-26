Стало известно о преследовании раскрывшего заговор «Аль-Каиды» разведчика

Семью высокопоставленного сотрудника секретных служб Саудовской Аравии Саада Джабри преследуют власти. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на старшего сына разведчика Халида.

Как стало известно изданию, Джабри, помогавший раскрыть заговор запрещенной в России международной группировки «Аль-Каида» против Запада, избежал чистки силовых структур в стране, так как сбежал три года назад. Однако в марте его детей — Омара и Сару — похитили сотрудники спецслужб. В настоящий момент они находятся в тюрьме, им не разрешают вести переписку и принимать посетителей. По словам Халида Джабри, живущего с отцом в Канаде, причину ареста не объясняли. Он предполагают, что таким образом власти Саудовской Аравии хотят выманить сбежавшего разведчика.

Официальные органы Саудовской Аравии не ответили на просьбу прокомментировать обвинения родственников Джабри.

Саад Джабри был советником принца Мухаммеда бин Наифа, руководившего борьбой с «Аль-Каидой» в Саудовской Аравии в начале 2000-х и являющегося главным конкурентом наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Джабри являлся главным звеном в контактах между разведкой Саудовской Аравии со службами США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Источники в западных спецслужбах утверждают, что саудовский разведчик спас сотни жизней благодаря разоблачению заговора боевиков — он выяснил, что в 2010 году на борт самолета, следовавшего из Йемена в Чикаго, пронесли бомбу. Ее удалось обезвредить.

В 2015 году после свержения и ареста Мухаммеда бин Наифа разведчик бежал в Канаду. По словам его сына, есть признаки, что на Джабри готовится покушение, и власти Канады относятся к этому как к серьезной угрозе.

В начале марта сообщалось, что арест старших членов королевской семьи Саудовской Аравии — Мухаммеда бин Наифа Аль Сауда и Ахмада бин Абдул-Азиза Аль Сауда по обвинению в государственной измене носит превентивный характер и может быть связан с болезнью короля Салмана ибн Абдул Азиза. Уточнялось, что оба члена королевской семьи рассматривались в качестве замены наследному принцу Мухаммеду бин Салману Аль Сауду.

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