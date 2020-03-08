Арест членов королевской семьи Саудовской Аравии связали с болезнью короля

Арест старших членов королевской семьи Саудовской Аравии — Мухаммеда бин Наифа Аль Сауда и Ахмада бин Абдул-Азиза Аль Сауда по обвинению в государственной измене носит превентивный характер и может быть связан с болезнью короля Салмана ибн Абдул Азиза. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Агентство уточняет, что оба члена королевской семьи рассматривались в качестве замены наследному принцу Мухаммеду бин Салману Аль Сауду.

О возможном ухудшении здоровья короля в своем Twitter сообщил журналист Тагвей Бабак. «Я слышал слух о болезни короля Салмана. Также сообщается, что Мохаммед бин Салман теперь новый король Саудовской Аравии», — написал он.

Директор SITE Intelligence Group Рита Кац в свою очередь написала о возможной смерти Салмана ибн Абдул Азиза. По ее мнению, этим можно объяснить арест членов королевской семьи.

Ранее 8 марта стало известно, что двое старших членов королевской семьи Саудовской Аравии — бывший глава МВД Мухаммед бин Наиф Аль Сауд и младший брат короля Ахмад бин Абдул-Азиз Аль Сауд — были арестованы за отказ поддержать усилия наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда по консолидации контроля над всеми рычагами власти в стране.

Об аресте двух старших членов саудовской королевской семьи и сводного брата Мухаммеда бин Наифа, Навафа, сообщалось 7 марта. Власти страны официально не комментировали эту информацию.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман известен в своей стране как сторонник прогрессивных реформ, однако, по мнению правозащитников, под прикрытием этой деятельности кронпринц устраивает политические репрессии и злоупотребляет властью; помимо прочего, его обвиняли в причастности к жестокому убийству журналиста Джамаля Хашкуджи на территории саудовского консульства в Стамбуле. Также считается, что подконтрольные принцу спецслужбы занимаются незаконной слежкой за гражданами и взломом их аккаунтов в социальных сетях.

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