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Раскрыта причина ареста членов королевской семьи Саудовской Аравии

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Мухаммед бин Салман
Мухаммед бин Салман

Двое старших членов королевской семьи Саудовской Аравии — бывший глава МВД Мухаммед бин Наиф Аль Сауд и младший брат короля Ахмад бин Абдул-Азиз Аль Сауд — были арестованы за отказ поддержать усилия наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда по консолидации контроля над всеми рычагами власти в стране. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в королевстве, знакомый с деталями дела.

По его словам, решение об аресте членов правящей династии было принято по причине их провокационного для саудовского руководства поведения. Агентство называет их заключение под стражу неожиданным, так как Мухаммед бин Наиф после потери статуса наследного принца в 2017 году находился под пристальным наблюдением, а 77-летний Ахмад бин Абдул-Азиз является младшим братом короля Салмана и в целом высокопоставленным представителем саудитов.

Два других неназванных источника в беседе с Associated Press отказались охарактеризовать действия монарших особ как попытку переворота. Один из них раскрыл подоплеку дела — это послание всем членам королевской семьи, чтобы они «прекратили ворчать» и поняли, что арестовать могут любого из них. Собеседник агентства объяснил, что Ахмад бин Абдул-Азиз считался человеком, на которого могли рассчитывать другие саудиты, недовольные влиянием нынешнего 34-летнего наследного принца.

Associated Press отмечает, что усилия кронпринца по консолидации контроля над властью поддерживает лично король Салман.

Об аресте двух старших членов саудовской королевской семьи и сводного брата Мухаммеда бин Наифа, Навафа, стало известно 7 марта. Власти страны официально не комментировали эту информацию.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман известен в своей стране как сторонник прогрессивных реформ, однако, по мнению правозащитников, под прикрытием этой деятельности кронпринц устраивает политические репрессии и злоупотребляет властью; помимо прочего, его обвиняли в причастности к жестокому убийству журналиста Джамаля Хашкуджи на территории саудовского консульства в Стамбуле. Также считается, что подконтрольные принцу спецслужбы занимаются незаконной слежкой за гражданами и взломом их аккаунтов в социальных сетях.

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