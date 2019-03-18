Стало известно о лишении наследного саудовского принца части полномочий

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман аль-Сауд лишился части полномочий. Об этом The Guardian рассказали источники, знакомые с происходящим.

По их данным, в последние две недели принц не появлялся на важных министерских и дипломатических заседаниях, так как его лишили права принимать решения по некоторым финансовым и экономическим вопросам.

Как рассказали собеседники газеты, отец принца король Салман, судя по всему, рассказал о своем решении министрам на прошлой неделе. Однако официального заявления по этому поводу не было. По информации The Guardian, исполнять обязанности принца неформально будет один из приближенных короля Масад аль-Албан. Он получил образование в Гарварде, а недавно был назначен советником Салмана по национальной безопасности.

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В посольстве Саудовской Аравии в Вашингтоне информацию комментировать отказались.

17 марта The New York Times писала, что Мухаммед бин Салман аль-Сауд создал организацию, которая занималась слежкой, похищениями и пытками саудовских граждан за год до смерти саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом газете рассказали источники в американском правительстве, знакомые с содержанием доклада об этой компании. Согласно документу, некоторые из тайных операций были проведены той же командой, которая занималась Хашкуджи. Отмечается, что журналист был лишь одной из мишеней более масштабной борьбы с диссидентами. Всего с 2017 года было осуществлено по меньшей мере 12 таких операций.

Как отмечают оба издания, отношение к наследному принцу после смерти Хашкуджи изменилось. Сообщалось, что многие члены королевской семьи Саудовской Аравии не хотят, чтобы королем стал Мухаммед бин Салман Аль Сауд. В то же время в США заявляли о его причастности к убийству.

Хашкуджи пропал 2 октября 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Турции. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели. Преступление связывали с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции.

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