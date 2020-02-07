Ликвидирован главарь «Аль-Каиды» в Йемене

Военные США ликвидировали главаря запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида» в Йемене Касима ар-Рими. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении говорится, что по указанию президента США Дональда Трампа в Йемене была проведена контртеррористическая операция, в результате которой и был ликвидирован ар-Рими. «Его смерть еще больше разрушает «Аль-Каиду на Аравийском полуострове» (террористическая организация, запрещена в России) и глобальное движение «Аль-Каида» и приближает нас к устранению угроз, которые эти группировки представляют для нашей национальной безопасности», — отметили в Белом доме.

В начале января США убили генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, которого Трамп называл террористом номер один в мире. Глава государства также отмечал, что Сулеймани был причастен к гибели миллионов человек и его смерть печалит людей не так сильно, как заявляют их лидеры.

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