Стало известно об открытии популярной пляжной страны для россиян

Тунис открыл границы для туристов, в том числе, российских, и ввел новые правила посещения курортов. Об этом стало известно Ассоциации туристов России (АТОР).

Согласно новым правилам, прибывающие на курорт самостоятельные путешественники должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, а также пройти обязательный 14-дневный карантин за свой счет с пребыванием в обсерваторе. Тех, кто приобрел пакетный тур в популярную пляжную страну, данные ограничения не коснутся.

Организованных туристов в Тунисе будут обслуживать в строгом соответствии с санитарным протоколом для групп. Во время проживания в отеле и поездок по стране они будут находиться под наблюдением гида, все самостоятельные экскурсии запрещаются. При этом ношение масок в объектах размещения и общественных местах необязательно.

В то же время россиянам напомнили, что авиасообщение между Россией и Тунисом пока не восстановлено. Пока в страну не летают ни регулярные, ни чартерные рейсы.

Ранее стало известно, что в ноябре граждане России смогут посещать Испанию при наличии справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. В то же время сообщалось, что с туристическими целями в европейскую страну россияне пока летать не смогут.