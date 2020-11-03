Россиянин назвал страну для алкоголиков и женщин легкого поведения

Россиянин, отдохнувший в Тунисе, назвал его «страной для алкоголиков и женщин легкого поведения». Своим мнением он поделился в блоге «Бородач» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметил турист, он отдыхал в городе Монастире — в отеле им с женой достался «очень убитый» номер, а отношение тунисцев к русским оказалось «потребительским» по сравнению с арабами.

Впрочем, несмотря на это, российские туристы пользовались всеми благами системы «все включено», особенно безлимитными алкогольными напитками.

«Раньше я не понимал, почему о русских отзываются плохо за границей. Но увидев то, что они вытворяют там, мне стало стыдно. (...) Девушки, уже с утра подвыпившие, строят глазки молодым тунисцам и флиртуют с ними. При этом они не сильно стесняются остальных, считая, что знакомых тут нет, а значит, никто и не узнает», — написал турист.

Далее он вспомнил другую историю с пьяными соотечественниками, произошедшую в самолете на пути домой. «Это были две семейки с детьми, которые перелили выпивку в бутылочки из-под детского сока и якобы пили сок. При этом у семей были дети, (...) но это их не останавливало», — рассказал автор блога, отметив, что четыре часа обратного полета «были запоминающимися».

Ранее отдохнувшая в Египте россиянка описала страну словами «разруха, грязь и смрад». Как отметила туристка, выходить из отелей на курортах, по ее мнению, было небезопасно.