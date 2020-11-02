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Российский турист рассказал о «мерзком и глупом» обмане в Турции

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Фото: Umit Bektas / Reuters

Россиянин, отдохнувший в Турции, рассказал о «мерзком и глупом обмане» на курорте. Своей историей он поделился в блоге «Скиталец Громов» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметил автор блога, во время отдыха в Стамбуле он часто покупал свежевыжатый гранатовый сок. Мужчина нашел торговца, который продавал напиток по выгодной цене — 16 лир (152 рубля) за литр, тогда как у остальных он стоил более 30 (258 рублей). Однако последняя покупка была «омрачена самим продавцом».

Путешественник рассказал, что при покупке трех пол-литровых бутылок сока у него не оказалось с собой монет, и он вручил торговцу 30 лир, рассчитывая получить сдачу. Но в ответ продавец заявил, что эта плата его вполне устраивает, и, потеряв интерес к гостю, занялся своими делами.

«Спорить с ним особого желания не было, но неприятный осадок остался. Глупость с его стороны небывалая. Вместо того, чтобы снабжать меня соком ежедневно и заработать на этом как минимум 100 лир (952 рубля), он решил срубить шесть лир (57 рублей) и потерять постоянного клиента», — подытожил турист.

Такие ситуации, по словам россиянина, часто происходят между приезжими и уличными торговцами. По этой причине путешественник посоветовал брать с собой мелкие купюры и обязательно торговаться, чтобы «не переплачивать на ровном месте».

Ранее сообщалось, что российская туристка раскрыла хитрость мороженщиков на курортах Турции. Путешественница рассказала о том, что, прежде чем купить лакомство, туристу необходимо заранее обговорить его стоимость.


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