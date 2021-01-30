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Стало известно о ликвидации одного из лидеров ИГ в Ираке

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Фото: THAIER AL-SUDANI / Reuters

Один из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) был ликвидирован в Ираке в результате авиаудара коалиции во главе с США. Об этом стало известно The New York Times от представителей обеих стран.

43-летний боевик Джаббар Салман Али Фархан аль-Иссави, также известный как Абу Ясир, был ликвидирован около иракского города Киркук. Как отмечают эксперты, он мог координировать действия группировки в Ираке.

Отмечается, что в ходе операции были убиты еще девять террористов. Помимо американских военных, в боевых действиях участвовали иракские службы безопасности.

21 января два террориста-смертника совершили самоподрыв в центре Багдада. Как минимум 32 человека погибли, еще 110 были ранены. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

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