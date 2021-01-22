ИГ взяло на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ запрещена в России) взяла на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде, в результате которого погибли 32 человека. Об этом сообщило агентство France Press со ссылкой на пропагандистские ресурсы экстремистов, передает РИА Новости.

21 января два террориста-смертника совершили самоподрыв в центре Багдада. Как минимум 32 человека погибли, еще 110 были ранены.

19 июля 2020-го сообщалось о взрыве ракет рядом с посольством США в Ираке. Ракеты были запущены из зенитно-ракетного комплекса «Катюша» и разорвались в «зеленой зоне» Багдада. 26 июля на юге иракской столицы вновь прогремел взрыв на складе боеприпасов федеральной полиции. Причиной взрыва стала высокая температура воздуха и неправильное хранение боеприпасов.