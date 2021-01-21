Подготовка подростков к массовому расстрелу в подмосковной школе попала на видео

Подростки, которые планировали совершить массовый расстрел в школе подмосковных Люберец, сняли на видео подготовку к теракту. Запись публикует «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как молодой человек учится стрелять по бутылкам. «Все мимо», — прокомментировал голос за кадром.

По данным издания, задержанные уверяли, что нападение они только обсуждали, а осуществлять не планировали.

Ранее сообщалось, что ФСБ вычислила подростков по переписке. Готовившим теракт — по 16 лет. Один из них — ученик десятого класса средней школы, второй — учащийся первого курса колледжа. Оба из хороших семей, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали и на учете не состояли. У них нашли два самодельных орудия для стрельбы, девять петард с металлическими пулями и тактические перчатки.