Раскрыты подробности о задержанных ФСБ за подготовку теракта в школе подростках

Подростки, которые планировали совершить теракт в школе в подмосковных Люберцах, воспитывались в благополучных семьях. Подробности о задержанных в четверг, 21 января, раскрыл Telegram-канал LIFE SHOT.

По данным канала, нападавшим по 16 лет. Один из них — ученик десятого класса средней школы, второй — учащийся первого курса колледжа. Оба из хороших семей, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали и на учете не состояли. У подозреваемых нашли два самодельных орудия для стрельбы, девять петард с металлическими пулями и тактические перчатки.

21 января сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили массовый расстрел в подмосковной школе. Подозреваемые разработали план нападения на учебное учреждение с целью убийства педагогов и учеников. Они планировали использовать холодное и огнестрельное оружие.

Отмечается, что у подростков возникла идея нападения на учебное заведение после просмотра тематических роликов на YouTube. Возбуждено уголовное дело.