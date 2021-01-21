Готовивших массовый расстрел в подмосковной школе подростков нашли по переписке

Сотрудники ФСБ вышли на след подростков, готовивших массовый расстрел в подмосковной школе, по переписке в интернете. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, обнаруженная в сети переписка позволила силовикам выявить подозреваемых и установить их личности.

Ранее 21 января сообщалось, что намеревавшиеся устроить теракт в школе Люберец подростки воспитывались в благополучных семьях, в поле зрения правоохранительных органов не попадали и на учете не состояли. Им по 16 лет. Один из них — ученик десятого класса средней школы, второй — учащийся первого курса колледжа. У подозреваемых нашли два самодельных орудия для стрельбы, девять петард с металлическими пулями и тактические перчатки.

21 января сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили массовый расстрел в подмосковной школе. Подозреваемые разработали план нападения на учебное учреждение с целью убийства педагогов и учеников. Они планировали использовать холодное и огнестрельное оружие.

Отмечается, что у подростков возникла идея нападения на учебное заведение после просмотра тематических роликов на YouTube. Возбуждено уголовное дело.