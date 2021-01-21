ФСБ предотвратила массовый расстрел в подмосковной школе

Сотрудники ФСБ предотвратили массовый расстрел в подмосковной школе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Задержаны двое подростков 16 лет. По данным спецслужб, школьники разработали план нападения на учебное учреждение с целью убийства педагогов и учеников. Подозреваемые планировали использовать холодное и огнестрельное оружие.

При обыске у подростков нашли два самодельных пистолета, девять петард с металлическими пулями, тактические перчатки, балаклаву и футболку с надписью «Естественный отбор».

Отмечается, что у школьников возникла идея нападения на учебное заведение после просмотра тематических роликов на YouTube. Возбуждено уголовное дело.

25 декабря ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Тамбове, который готовил 17-летний подросток. В квартире, которую снимал юноша, нашли материалы для создания бомбы, а также «средства связи, содержащие интернет-инструкции по ее сборке и применению».