ФСБ рассказала о готовившем массовое убийство студенте колледжа

В Подмосковье Зарайский городской суд вынес приговор студенту Луховицкого аграрно-промышленного колледжа Борису Банину, который готовил массовое убийство в учебном заведении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

Молодой человек признан виновным в приготовлении к убийству и незаконном обороте оружия. Он осужден на шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Банин был задержан сотрудниками ФСБ и МВД, когда он планировал нападение на сокурсников. У подростка при себе было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. В ходе следствия установлено, что Банин во время учебы в колледже неоднократно конфликтовал с учащимися и преподавателями. В итоге у него возник преступный замысел, направленный на совершение массовых убийств.

Банин жил в общежитии, где у него были постоянные конфликты с соседями. Они несколько раз избивали его, поэтому он решил их расстрелять, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.