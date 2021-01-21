В центре Багдада произошел двойной теракт

Два террориста-смертника совершили самоподрыв в центре Багдада, погибли более 30 человек. Об этом в четверг, 21 января, сообщает телеканал Al Arabiya.

Двойной теракт произошел на многолюдном рынке неподалеку от площади Таяран в центре Багдада. Как минимум 31 человек погиб, десятки ранены. Телеканал сообщает, что число жертв может возрасти, поскольку некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

После атаки были мобилизованы все медицинские учреждения города и усилены меры безопасности. Сообщается, что службы безопасности также перекрыли дороги, ведущие к так называемой зеленой зоне Багдада, где находятся правительственные учреждения, посольства и международный аэропорт.

19 июля 2020-го сообщалось о взрыве ракет рядом с посольством США в Ираке. Ракеты были запущены из зенитно-ракетного комплекса «Катюша» и разорвались в «зеленой зоне» Багдада. 26 июля на юге иракской столицы вновь прогремел взрыв на складе боеприпасов федеральной полиции. Причиной взрыва стала высокая температура воздуха и неправильное хранение боеприпасов.