В Ираке взрыв на складе боеприпасов объяснили жаркой погодой

На юге иракской столицы Багдад произошел взрыв на складе боеприпасов федеральной полиции. Об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на заявление службы безопасности Ирака.

По данным ведомства, причиной взрыва стала высокая температура воздуха и неправильное хранение боеприпасов. К месту происшествия прибыли силы гражданской обороны.

19 июля сообщалось о взрыве ракет рядом с посольством США в Ираке. Ракеты были запущены из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Катюша» и разорвались в так называемой «зеленой зоне» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт. При атаке никто не пострадал.