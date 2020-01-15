У российского посольства в Ливане разорвались гранаты

У посольства России в столице Ливана Бейруте разорвались гранаты. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил советник-посланник Вячеслав Максудов, на территории посольства разорвались две гранаты со слезоточивым газом. Дипломаты и их семьи не пострадали.

У посольства России в Бейруте происходят столкновения демонстрантов и полиции, передает РИА Новости. Полиция применяет для разгона протестующих силу. Также оказывается помощь пострадавшим от удушья и от камней, среди них есть журналисты.

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