Взрыв у посольства в Дамаске связали с палестинскими джихадистами

Взрыв, прогремевший в столице Сирии Дамаске неподалеку от посольства Ливана, был атакой на исламистское движение «Исламский джихад Палестины». Об этом со ссылкой на его представителей сообщает агентство Reuters.

Движение, в основном действующее в секторе Газа, обнародовало информацию о том, что взрывное устройство было активировано возле дома Акрама аль-Хажури, одного из его командиров. В результате погибли два человека и еще шестеро пострадали. Известно, что в числе погибших — сын аль-Хажури.

О взрыве в Дамаске стало известно вскоре после того, как ВВС Израиля атаковали дом в секторе Газа, в котором находился глава «Исламского джихада» Бахаа Абу аль-Ата. Об этом авиаударе израильская армия сообщила первой, а произошедшее в Дамаске комментировать отказалась.

Сообщается, что группировки, базирующиеся в Газе, в ответ начали ракетный обстрел территории Израиля. В Тель-Авиве и ряде других городов прозвучали оповещения о воздушной тревоге, в школах отменены занятия.

«Исламский джихад Палестины» ставит своей целью священную войну против Израиля. В США, Израиле, странах ЕС и ряде других стран мира эта организация признана террористической. Израильские аналитики считают, что группировку поддерживает Иран.

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