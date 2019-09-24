США обвинили Иран в поддержке террористов на миллиарды долларов

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Иран потратил на поддержку терроризма 60 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Хук сделал заявление во время выступления в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Сотрудник Госдепа отметил, что Иран выделил эту сумму на «поддержку своих подопечных» в Ираке, Сирии и Йемене за последние несколько лет. По его словам, страна поддерживает движения ХАМАС, «Хезболла» и «Исламский джихад», которые в США являются запрещенными.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп введет санкции против Центрального банка Исламской Республики. Причиной являются атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, в которых американское правительство винит Иран. Тегеран отрицает все обвинения в нападениях и в спонсировании террористических организаций.

В апреле 2019 года Иран приравнял американских военных к террористам. Это действие стало ответом на планы США признать армию Ирана террористической организацией. Отношения стран обострились после одностороннего выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году.

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