Трамп рассказал о планах возмездия Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы уничтожить 15 различных целей в Иране, если бы хотел, но предпочитает действовать сдержанно. Об этом высказывании главы Соединенных Штатов в разговоре о санкциях в отношении Центрального банка Исламской Республики сообщает Bloomberg.

«Это было бы проще всего, и это даже было бы чем-то естественным. Я бы мог сделать это здесь, прямо перед вами», — сказал Трамп журналистам. Он добавил, что, по его мнению, куда более сильный шаг — введение экономических санкций, бьющих по финансированию Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение армии Ирана). «Я считаю, что сдержанность — это благо», — цитирует издание американского президента.

Трамп подчеркнул, что к применению военной мощи его подталкивают «ястребы» из Республиканской партии США, но он не поддается.

Ранее 20 сентября сообщалось, что Министерство обороны США подготовило для Трампа ряд вариантов военного ответа Исламской Республике. Его также предупредили, что любой удар рискует перерасти в полномасштабный военный конфликт.

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Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». В августе они также ударили по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду, используя при этом беспилотные летательные аппараты Samad-3.

Доказательства того, что за атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии стоит именно Иран, США собираются представить на Генассамблее ООН на следующей неделе. Саудовская Аравия также заявила о том, что располагает такой информацией.

14 сентября госсекретарь Майк Помпео уже высказывал обвинения против Исламской Республики: тогда он заявил, что Тегеран стоит примерно за сотней атак на Саудовскую Аравию и вместо деэскалации конфликта продолжает нападать. Такого же мнения придерживается и Дональд Трамп.

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