Боевики атаковали столицу Саудовской Аравии

Боевики-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» впервые за год ударили по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на связанные с ним медиа.

Повстанцы рассказали, что саудовский город атаковал ракетный батальон, используя при этом беспилотные летательные аппараты Samad-3. О результатах нападения и возможных жертвах не сообщается, другие подробности также неизвестны. Саудовское министерство обороны на момент публикации никак не прокомментировало атаку.

Неделей ранее, 19 августа, беспилотники хуситов повредили саудовское нефтяное месторождение Шейба. В результате цены на нефть в этот день выросли более чем на один процент.

В мае текущего года Йемен сообщил, что из-за авиаударов коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в стране погибли более 13 тысяч человек.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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