Мир
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Последние новости
Путин обеспокоился низкими доходами россиян
Поход туриста в магазин во время отпуска обернулся гибелью
Москвичей предупредили о первых августовских заморозках
С резонансной работы Покраса Лампаса предложили убрать гигантский крест
Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность
Массовое увольнение хирургов привлекло внимание Кремля
ГЛОНАСС перестал быть глобальным
В Москве задержали пытавшегося провезти пакет с порошком чеченского прокурора
Часть футбольных арбитров захотели заменить на роботов
Новости партнеров

Боевики атаковали столицу Саудовской Аравии

Перейти в «Мою Ленту»

Боевики-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» впервые за год ударили по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на связанные с ним медиа.

Повстанцы рассказали, что саудовский город атаковал ракетный батальон, используя при этом беспилотные летательные аппараты Samad-3. О результатах нападения и возможных жертвах не сообщается, другие подробности также неизвестны. Саудовское министерство обороны на момент публикации никак не прокомментировало атаку.

Неделей ранее, 19 августа, беспилотники хуситов повредили саудовское нефтяное месторождение Шейба. В результате цены на нефть в этот день выросли более чем на один процент.

В мае текущего года Йемен сообщил, что из-за авиаударов коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в стране погибли более 13 тысяч человек.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Breaking: Ansarallah forces launch first attack of year on Saudi capital
Атака дронов разогнала цены на нефть
Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец
Другие материалы рубрики
Мир00:0422 августа

Большой китайский брат

Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
14:10Сегодня

Люди в масках открыли стрельбу у популярного парка в Швеции

13:16Сегодня

Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8

13:13Сегодня

Трамп рассказал о спорах по поводу России на G7

Мир00:0220 августа
Амос Сильвер

Мистер бонг

Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
12:57Сегодня

Трамп пояснил идею взрывать ураганы ядерными бомбами

12:41Сегодня

Убийство гражданина Грузии в Берлине назвали заказным

11:03Сегодня

На буйных евреев-расистов нашли управу

Мир00:0215 августа

Могут повторить

Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
09:35Сегодня

Израиль ударил по сектору Газа

09:00Сегодня

Трамп предложил взрывать ураганы ядерными бомбами

07:52Сегодня

Новый пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вступил в силу

Россия
Названа причина скачка радиации после взрыва под Северодвинском
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
Кремль анонсировал ответ на ракетные испытания США
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
В Кремле рассказали о последствиях краха ракетного договора с США
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Кремль отреагировал на предложение Трампа по G8
Все материалы
Мир
Люди в масках открыли стрельбу у популярного парка в Швеции
«Там можно найти пришельцев»
 
Лавров прокомментировал возможность возвращения России в G8
Большой китайский брат
Как устроена самая мощная в мире система тотального контроля за населением
Трамп рассказал о спорах по поводу России на G7
Амос СильверМистер бонг
Он всю жизнь боролся за легализацию марихуаны и победил. Теперь ему грозит тюрьма
Трамп пояснил идею взрывать ураганы ядерными бомбами
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко перечислил новые атаки на украинскую государственность
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
Россия предложила «нормандской четверке» тему для обсуждения
Петр ПорошенкоТруба зовет
Против Порошенко заводят новые уголовные дела. Найдет ли он спасение в США
Глава офиса Зеленского оправдал поездку в Сен-Тропе вместо Дня независимости
Мова против русского
Как русский язык на Украине стал главной угрозой правлению Зеленского
Названа дата второго тура президентских выборов в Абхазии
Все материалы
Экономика
В работе Сбербанка произошел сбой
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Путин обеспокоился низкими доходами россиян
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
«Северному потоку-2» осталось 25 процентов
Нерест в обход бюджета
Как рыбный магнат Виталий Орлов уходил от партнеров и налогов
Китай призвал США одуматься и пригрозил новым ударом
Все материалы
Силовые структуры
Причиной гибели россиян при взрыве в Находке назвали разбор гранаты на дому
Однорукий стрелок
В 30-х этот маньяк стал кошмаром Ленинграда. Для его розыска освободили сыщиков из лагерей
В Москве задержали пытавшегося провезти пакет с порошком чеченского прокурора
Олег Мухаметшин«В советские времена его бы сразу убили»
Этот вор отрекся от преступного титула перед полицией. Теперь его ждет месть авторитетов
Двое напавших на силовиков на митинге в Москве признали вину
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве убивший пешехода и ставший вещдоком Mercedes тайно продали на запчасти
Все материалы
Наука и техника
ГЛОНАСС перестал быть глобальным
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Украинский Ан-124 станет «российским»
Новая гонка вооружений
Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Стыковке «Союза МС-14» помешал просроченный «Курс»
Топор войны
США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
«Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС
Все материалы
Спорт
Часть футбольных арбитров захотели заменить на роботов
Майк Тайсон«У нас будет аквапарк и самая длинная ленивая река»
Майк Тайсон — фанат марихуаны. Он строит свой наркотический «Диснейленд»
Итальянский клуб попытался уговорить футболиста уехать в Россию
Винни-Топор
Он пил, дрался и «ломал» соперников на футбольном поле, а потом стал кинозведой
Объявлен состав сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы по футболу
«Я не хочу терять праздник!»
Английский футбол рискует измениться до неузнаваемости. Всему виной судьи и технологии
Ибрагимович оформил третий дубль подряд
Все материалы
Культура
С резонансной работы Покраса Лампаса предложили убрать гигантский крест
Snoh AalegraГлавная новая музыка
Безумные летние танцы, грациозный неосоул и интимные истории от Shura
Раскрыта причина смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским
Исполнитель роли Человека-паука прокомментировал скандал вокруг франшизы
«По лицам здоровых мужиков текут черные слезы»
Она стала очевидцем самого страшного теракта в истории страны и написала книгу о Беслане
Hercules &amp; Love AffairХимия и алхимия
Омолаживающее техно, психоделические ритмы и жесткий эйсид: зачем идти на Gate
В «Гарри Поттере» нашли свидетельство о коммунистических пристрастиях Хагрида
Все материалы
Интернет и СМИ
Россиянам дали советы по защите детей от травли в интернете
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Блогер инсценировал аварию с участием матери ради лайков и был сурово наказан
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Названы явные признаки скорого увольнения
Фред Роджерс«Унижение людей сводит меня с ума»
50 лет назад ведущий искупался с чернокожим в детском шоу. И стал настоящим революционером
У Божены Рынски появится ребенок после смерти Малашенко
Все материалы
Ценности
На пляжных фото Ким Кардашьян разглядели нелепый фотошоп
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Женщины снялись в своих купальниках 30-летней давности и поделились ощущениями
Голый шик
Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы
Мелания Трамп смутила пользователей сети своим нарядом на саммите G7
Мечта нацистов и звезд Голливуда
Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Принца Гарри окрестили «лицемерным и слегка растерянным»
Все материалы
Путешествия
Раскрыта реальная разница между бизнес-классом и «экономом» самолета
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Поход туриста в магазин во время отпуска обернулся гибелью
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
Российская путешественница умерла после ДТП на Бали
«Скорее всего за нами следят»
Ей удалось попасть в самую закрытую страну мира: Северная Корея глазами россиянки
Исполнение гимна Украины в самолете сочли «невообразимым идиотизмом»
Все материалы
Из жизни
Сбежавший кот вернулся домой спустя 11 лет скитаний
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Мужчина разобрал гараж и обнаружил бесценное средневековое кольцо
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Невнимательность принесла женщине двойной куш
«Здесь редко увидишь белую женщину, да еще и с ребенком»
История королевы красоты из России, которая перебралась на Шри-Ланку
Молниеносная реакция водителя спасла его от сожжения заживо
Все материалы
Автомобили от люксовых брендов
Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли
Главным дизайнером Koenigsegg стал россиянин. Что он рисует?
Саша Селипанов известен, в частности, как дизайнер Bugatti Chiron. Заглянем в его рисунки!
Музейная автоклассика в центре Москвы
В Москве открылся самый большой автомузей: вот, что там можно увидеть
Тестируем главный автомобиль трудящихся Чехословакии
Какой была Skoda Octavia 60 лет назад?
В Ингушетии собрали в одну машину ГАЗ-52 и BMW 740
Названо время и место премьеры внедорожника Aurus
Мотоциклист разогнался до 122 км/ч, стоя на голове
Все материалы
Дом
Найден район Петербурга с аномально дешевым жильем
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Названы самые дорогие квартиры в городах-миллионниках России
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Россиянин продал песок с «дальневосточного гектара» и озолотился
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Названы российские регионы с наибольшей просрочкой по ипотеке
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В Мурманске появится лаборатория для улучшения городской инфраструктуры
Россияне рассказали о своем отношении к графику работы
Все материалы