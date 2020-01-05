Появилось видео с места взрыва в Багдаде

Видеозапись с места обстрела в Багдаде появилась на Youtube-канале издания News Today Pk.

Автор снял разрушенное бетонное заграждение и поврежденные автомобили недалеко от американского посольства возле отеля Rotana.

Ранее 4 января в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, в том числе и посольство США в Ираке, прогремел взрыв. Рядом с американским диппредставительством разорвались две ракеты.

Взрыв произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма.

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