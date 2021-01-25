Британский снайпер одним выстрелом убил пятерых террористов ИГ

Снайпер британских частей специального назначения (SAS) убил пятерых террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) одним выстрелом с расстояния более 900 метров. Об этом сообщает Daily Star.

Британские снайперы работали против террористов, причастных к нападению на местные деревни, совместно с курдскими вооруженными формированиями. Стрелку — сержанту с 20-летним стажем — удалось занять позицию, с которой он засек разыскиваемую группу боевиков.

На одном из них был пояс смертника. Обычно в таком случае снайперы метят в голову, но из-за огромного расстояния до противника британец прицелился в корпус. В результате выстрела взрывчатка сдетонировала, и погибли сразу пятеро джихадистов, в числе которых был высокоранговый командир группировки.

По возвращении на базу снайперу подарили памятную бейсболку с надписью Long Range Death — «смерть с дальнего расстояния». Отмечается, что он использовал винтовку Barrett — самое мощное стрелковое оружие на вооружении у SAS, которое используют в том числе против легкой техники и авиации.

В 2018 году британские СМИ поделились похожей историей: военные устранили командира ИГ, выстрелив в него с большого расстояния из крупнокалиберного пулемета, на котором был установлен специальный прицел.