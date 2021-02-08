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Стало известно о новой взлетной полосе США в Сирии

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Скриншот: Twitter

США, предположительно, строят в Сирии новую взлетную полосу. Об этом заявил в своем Twitter журналист Фарханг Намдар.

Создание взлетно-посадочной полосы длиной в 1,4 километра идет на военной базе у нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. По словам журналиста, с помощью такого строительства американцы укрепляют свое присутствие в стране. В своем посте он приводит координаты, на которых можно обнаружить взлетную полосу.

О подобном проекте с российской стороны стало известно ранее 8 февраля: американские источники сообщили, что взлетную полосу на авиабазе Хмеймим удлинили с 2,9 километра до 3,2 километра, что позволяет не только более эффективно задействовать стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, но и принимать «сильно загруженные» тяжелые военно-транспортные самолеты, например, Ан-124 «Руслан».

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция и западные страны, Россия помогает правительству Асада.

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