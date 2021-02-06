Российский беспилотник сбили в Сирии

Российский беспилотник «Орлан-10» сбили неподалеку от сирийского города Айн-Исса (область Ракка). Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.

Речь идет о боевом дроне, предназначенном для наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности. Также его используют для поисковых и ремонтных работ.

По одной из версий, БПЛА (беспилотный летательный аппарат) по ошибке сбили курдские формирования, поскольку приняли его за турецкий дрон.

Канал пишет, что информация отчасти подтверждена заявлением Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), которая фиксирует нарушения прав человека в Сирии. Она сообщила, что Демократические силы Сирии (СДС) сбили турецкий беспилотник в Айн-Иссе.

Ранее представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что информация от SOHR ненадежна, хотя она служит «проверенным и надежным источником информации» для западных СМИ, передает РИА Новости.