Россия заявила о желании наладить контакты по Сирии с военными из США

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что Москва намерена продолжать регулярные контакты по Сирии с военными из США с целью предотвращения каких-либо инцидентов. Об этом он рассказал в интервьюРИА Новости.

По его словам, Россия рассчитывает на взаимодействие по данной проблематике при новой администрации президента США Джо Байдена. Российский дипломат отметил, что было бы полезно определить сферы, в которых две страны могли бы наладить сотрудничество. Среди таких сфер он назвал оказание гумпопощи, возвращение беженцев, а также борьбу с терроризмом. При этом Антонов подчеркнул, что какое-либо сотрудничество возможно только при условии уважения суверенитета САР.

Ранее спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн обвинил Россию в усугублении борьбы с терроризмом в Сирии. Рейберн также прокомментировал инциденты между российскими и американскими военными колоннами в Сирии. По его словам, это ведет к росту рисков напряженности на стратегическом уровне.